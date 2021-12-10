Корреспондент районной газеты «Авангард» узнала мнения жителей района по поводу внесения изменений в Основной закон

Анна ГАЛЫГА, участковый врач общей практики Буда-Кошелевской ЦРБ, многодетная мама:

– Считаю, что обновленная Конституция, прежде всего, призвана сплотить наше общество. Как и прежде, большое значение в ней будет уделено суверенитету страны. Белорусы – уникальный народ. И, несмотря на изменчивую ситуацию в мире, мы должны сохранить свою нацию и независимость. В центре любого законодательного документа находится человек. Конституция пишется для нас, поэтому так важно в ней отразить именно социальный аспект. Для меня, как для многодетной мамы, главенствующее место в жизни занимают семейные ценности. В частности, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. Мы много говорим о толерантности, но я не могу представить семью в том смысле, как в последнее время становится модным на Западе. Бесспорно, воспитание достойного гражданина страны начинается с семьи. Дети – наше будущее, именно им в дальнейшем предстоит строить и развивать Беларусь. Поэтому так важно расширить социальные гарантии. Обязательно приму участие в референдуме, ведь мне небезразлично, какой будет моя страна.

Михаил БОРИСЕВИЧ, директор Коммунаровской средней школы, депутат районного Совета депутатов:

– Для меня была большая честь участвовать в шестом Всебелорусском народном собрании, где мы определяли, каким путем будет двигаться Беларусь в ближайшую пятилетку. Назрело время перемен, и это логично. Ведь меняется наш уклад жизни, значит, должен меняться и основной свод законов, чтобы соответствовать нынешним реалиям. Как представителя сферы образования, в первую очередь меня волнует социальный аспект. У подрастающего поколения должна быть достойная жизнь. Это подразумевает под собой качественное образование и медицинское обслуживание. На основе Конституции выстроена системная работа, направленная на обеспечение роста благосостояния граждан, создание условий для улучшения их жизни, удовлетворение духовных и материальных потребностей. И это нужно ценить.

На мой взгляд, особое место в обновленной Конституции должна занимать тема патриотизма и сохранения исторического наследия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нашу историю кто-то пытался переписывать. Мы знаем, какой великой ценой нам достались свобода и независимость, поэтому так важно беречь мир и суверенитет.

Мне импонирует, что Всебелорусское народное собрание будет наделено новым статусом. Оно, как предполагается, станет своеобразным народным вече. Также я поддерживаю мнение о едином дне для голосования. Нам предстоит принять важное решение, а референдум – это реальная возможность каждому внести свой вклад в создание будущего государства.

Оксана РАЗАХАНОВА, директор центральной районной библиотеки:

– Все вокруг меняется и развивается, соответственно, требует совершенствования и государственная политическая система. Поэтому изменения в Основной закон просто необходимы. В первую очередь они должны содействовать укреплению независимости нашей страны, сохранению спокойствия и стабильности. Каждый гражданин Беларуси должен чувствовать себя защищенным. Именно эти нормы на законодательном уровне и гарантирует Конституция. Основной закон должен быть адаптированным под нынешние реалии, отвечать своему времени.

Белорусы – народ с многовековой историей, культурой и традициями, миролюбивый и никогда не проявлял агрессию в отношении других. Мы выступаем за мир, но в то же время будем с честью отстаивать свою свободу и независимость, гарантированные нам Конституцией.

Уверена, проведение референдума по внесению изменений в Основной закон станет большим шагом для развития нашей страны на перспективу и будет способствовать консолидации общества. Мы еще раз докажем, что белорусский народ – мудрый и разумный – преодолеет все трудности.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА