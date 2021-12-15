Этой осенью образцовый ансамбль народной песни «Танок» ГУО «Буда-Кошелевская детская школа искусств» , руководитель — Радченко О.Ф., концертмейстеры Новиков А.Н. (гармонь) и Гузаревич А.А. (цимбалы), стали лауреатами открытого Международного дистанционного фестиваля-конкурса «ВДаль: новая путёвка», посвящённому 220-летию со дня рождения великого собирателя сокровищ традиционной культуры — Владимира Ивановича Даля.

И вот, наконец-то, мы получили долгожданный диплом. Среди многочисленных фольклорных коллективов мы стали лауреатами III степени»!

Фестиваль-конкурс «ВДаль: новая путёвка» — был прекрасным праздником и творческим состязанием коллективов, исполняющих народные песни, игры, пляски, собранные и записанные В.И. Далем. Главный ожидаемый результат фестиваля-конкурса – это живое и доступное всем собрание сокровищ традиционной отечественной культуры.