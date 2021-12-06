Центр помощи «Вера» — это некоммерческая благотворительная организация (г.Гродно, Республика Беларусь), которая занимается различными направлениями благотворительной деятельности и на постоянной основе оказывает помощь детям-сиротам, тяжелобольным детям и детям с инвалидностью, тяжелобольным и нуждающимся в помощи взрослым, социальным, медицинским и иным учреждениям по всей нашей стране. Мы также ведем строительство единственного в Беларуси Детского инклюзивного центра для детей с инвалидностью, где особенные ребята могут на бесплатной основе посещать реабилитационные, развивающие и образовательные занятия, реализовывать себя в различных творческих направлениях. А уже ближайшем будущем мы планируем помогать и тяжелобольным детям других стран, предоставляя им возможность на бесплатной основе посредством онлайн-сервисов заниматься в нашем Центре, разрабатываем варианты международного сотрудничества и реализации совместных благотворительных проектов.

О нашем Центре

Центр помощи «Вера» был зарегистрирован 26 ноября 2018 года и за время своего существования оказал адресную помощь на более чем 400000 $:

тяжелобольным детям, нуждающимся в оплате лечения, приобретении лекарственных препаратов, специализированного реабилитационного оборудования и иного;

медицинским и социальным учреждениям, где на воспитании/лечении находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

тяжелобольным взрослым, нуждающимся в оплате лечения, обследования, покупке лекарственных препаратов, средств реабилитации;

медицинским и социальным учреждениям, оказывающим помощь тяжелобольным взрослым, и взрослым, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Документы, подтверждающие размер оказанной помощи (отчеты, договоры, платежные поручения и др.) размещены в свободном доступе на нашем сайте: www.с-vera.by.

В настоящее время «Вера» реализует 7 благотворительных программ, направленных на улучшение жизни и здоровья детей и взрослых, а также строит и развивает уникальный Детский инклюзивный центр для детей с инвалидностью, где дети на безвозмездной основе посещают реабилитационные, развивающие, образовательные и творческие занятия, как индивидуально, так и в группах.

Строим и развиваем Детский инклюзивный центр!

Работа по строительству Детского инклюзивного центра ведется с начала 2020 года, когда Центр помощи «Вера» взял в аренду двухэтажное отдельно стоящее здание, оборудовал его безбарьерной средой и по настоящий день продолжает ремонт в помещениях, чтобы дети занимались в уютных и комфортных условиях. Шаг за шагом мы открываем все новые и новые направления помощи, но каждое — исключительно на безвозмездной основе.

Сейчас в Детском инклюзивном центре действуют 5 таких направлений:

1.Детский инклюзивный кукольный театр «Радуга»

В нашем удивительном театре каждый ребенок, независимо от диагноза и причины утраты здоровья, может реализовать себя в различных творческих направлениях, поскольку дети в нашем театре вместе с педагогом создают постановки с «нуля», принимая участие в каждом этапе создания театрального представления: придумывают персонажей, готовят сценарий, рисуют декорации, шьют кукол, исполняют роли на сцене.

2.Музыкально-танцевальная студия «Облака»

В этой чудесной студии дети осваивают музыкально-ритмические и танцевальные игры, учатся играть на простых музыкальных инструментах (маракасы, деревянные ложки, ксилофон, колокольчики, бубенцы и др.). В качестве музыкального оформления часто используется классическая музыка Чайковского, Штрауса, Мендельсона, Свиридова и других композиторов, что благотворно влияет на интеллектуальное развитие детей. Главная цель этой студии — помогать развиваться детям через музыку и танец, улучшать музыкальную и двигательную память, укреплять физическое здоровье и раскрывать творческий потенциал.

3.Арт-терапия

На занятиях арт-терапевт помогает ребенку раскрыть его творческие способности, избавиться от страхов, внутреннего дискомфорта, снять стресс и напряжение, научиться выражать свои эмоции и чувства через рисунок, лепку, работу с различными художественными материалами, и, конечно, испытать радость свободы творчества!

Развивающая песочница с элементами сказкотерапии

На занятиях с кинетическим и кварцевым песком педагог предлагает ребенку играть, создавать рисунки и сказки с помощью этого природного материала, выполнять различные задания с мелкими деревянными игрушками и др. Игры в песке помогают раскрыть внутренний мир ребенка, активизировать психологические процессы (мышление, память, воображение), развить ручной интеллект, и конечно выразить свои эмоции и чувства, приобрести бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций.

Образовательные занятия для детей с инвалидностью.

Главная задача образовательного курса – обеспечить социально-психологическую адаптацию ребенка с особенностями развития к образовательной среде, используя игровую форму, дать ему новые знания, помочь приобрести и развить общие учебные навыки и умения: чтение, счет, устную и письменную речь. Занятия проводятся индивидуально, и для каждого ребенка подбирается уникальная программа в зависимости от его потребностей.

Все направления образовательных/развивающих/реабилитационных занятий очень востребованы, ведь в нашем Центре они не только предоставляются бесплатно (все специализированное оборудование и материалы для занятий Центр также приобретает за собственные средства), но и с любовью к детям оказываются высококвалифицированными специалистами, а значит, дают отличные результаты.

А в летний период, чтобы не давать нашим подопечным детям грустить, Центр организовывает бесплатную детско-родительскую группу летнего досуга для тяжелобольных детей.

В рамках этого летнего проекта дети и их родители посещают достопримечательности нашего города, участвуют в выездных экскурсиях, посещают различные детские развлекательные заведения, участвуют в обучающих мастер-классах, находят новых друзей, социализируются, расширяют круг общения и свои знания о мире.

Почему Детский инклюзивный центр так важен?

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, очень нуждаются в помощи и поддержке. Большинство из них – это неполные семьи, в которых мама находится в постоянном социальном отпуске по уходу за ребенком, ввиду его тяжелого заболевания. Такие семьи живут на небольшие социальные пособия, которых хватает на жизнь, но не хватает на дополнительную реабилитацию и платные услуги профильных специалистов, жизненно важных для ребёнка. От этих занятий напрямую зависит его будущее, навыки, которыми он сможет овладеть. Заговорит ли, сможет ли удерживать предметы в руках, координировать движения, сможет ли общаться со сверстниками, делать более осознанные шаги – все это зависит от реабилитационных и образовательных занятий, оплатить которые родители зачастую не в силах. Вот почему «Центр помощи «Вера» старается оказать максимальную поддержку тяжелобольным детям и их семьям, предоставить качественные занятия на безвозмездной основе. Наша задача — помочь особенным детям изменить жизнь к лучшему, поправить здоровье, улучшить психоэмоциональное состояние, помочь социализироваться, раскрыть таланты, развить способности, подарить радость общения и творчества.

Мы ремонтируем помещения для занятий, заказываем специализированное оборудование, оплачиваем труд специалистов, работающих с детьми, исключительно из поступающих в адрес Центра благотворительных пожертвований. Центр не является коммерческой организацией и существует только благодаря поддержке неравнодушных людей и организаций, оказывающих нам помощь.

Уже сейчас «Вера» может приглашать на занятия до 100 детей еженедельно, а благодаря современным технологиям (онлайн конференциям, записи обучающих занятий и др.), мы сможем помочь огромному числу детей не только Беларуси, но и других стран.

Программы помощи «Веры»

Ежедневная работа коллектива Центра помощи «Вера» строится на реализации основополагающих благотворительных программ, охватывающих собой всю деятельность Центра. Мы кратко расскажем о сути каждой из них, и приглашаем Вас на наш сайт www.с-vera.by, где Вы можете подробно узнать о каждом направлении нашей деятельности.

Программа «Помощь сиротам» реализуется в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих и воспитывающихся в детских домах, домах-интернатах, замещающих семьях, детских домах семейного типа, социальных приютах. В рамках этой программы, благодаря помощи неравнодушных людей и организаций, Центр оказывает помощь детям в виде средств гигиены, канцелярских и школьных товаров, одежды и обуви, специализированного питания, реабилитационного и развивающего оборудования, и иного. В рамках программы «Помощь тяжелобольным детям и взрослым» Центр оказывает финансовую помощь тяжелобольным детям и взрослым Республики Беларусь на дорогостоящее лечение за границей, приобретение лекарственных препаратов, средств реабилитации и иного по профилю заболевания нуждающихся. В Центре также функционирует отдельная программа помощи паллиативным детям. Она так и называется «Паллиативная помощь».

Паллиативные дети – это дети с онкологическими заболеваниями, врожденными пороками развития, нарушениями функций дыхания, работы внутренних органов и другими тяжелыми заболеваниями. Чтобы жить, они нуждаются в респираторной поддержке, зондовом кормлении, специализированном питании, дорогостоящих лекарственных препаратах, медицинском оборудовании для осуществления ухода за ребенком на дому и иной помощи, в зависимости от типа заболевания. Центр помощи «Вера» готов оказать помощь семьям, воспитывающим паллиативных детей.

Программа «Помощь социальным, медицинским и иным учреждениям» разработана с целью оказания помощи учреждениям, где на лечении/воспитании находятся дети с инвалидностью, дети-сироты и иные категории детей, нуждающихся в помощи и защите, а также учреждениям, помогающим тяжелобольным взрослым или взрослым, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Адресная помощь оказывается в виде развивающего и реабилитационного оборудования, средств по уходу и средств гигиены, финансовой помощи на нужды учреждений и др. Программа «Детский инклюзивный центр», о котором мы рассказывали Вам ранее, осуществляется с целью поддержания существующих и развития новых направлений помощи детям с инвалидностью, а также включает в себя ремонт помещений для занятий с детьми, оплату труда педагогов, приобретение специализированного оборудования и материалов, что позволяет нам приглашать детей на занятия абсолютно бесплатно. Еще одной очень важной программой «Веры» является «Волонтерство». Вот уже почти 3 года мы успешно развиваем волонтерское движение, в рамках которого каждый желающий может выбрать интересное ему направление помощи и помогать тяжелобольным детям, делиться свои теплом и вниманием с детьми-сиротами, навешать малышей-отказников в детской больнице, и др. И пусть часть возможностей нам пока недоступна из-за ограничительных мер в связи с COVID-19, мы продолжаем работать и находить новые способы помощи нуждающимся детям и взрослым. Развитие Центра помощи «Вера» — это программа поддержки деятельности нашего учреждения. Мы являемся некоммерческой благотворительной организацией и существуем исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей и организаций.

Чтобы поддерживать существующие и открывать новые направления помощи детям и взрослым, строить и развивать Детский инклюзивный центр, оплачивать труд педагогов и приглашать на занятия еще большее количество детей, организовать онлайн-платформу, благодаря которой еще большее количество тяжелобольных детей нашей страны, а также дети других стран смогут бесплатно заниматься в нашем Детском инклюзивном центре, мы нуждаемся в Вашей помощи!

Поддержать наши благотворительные программы Вы можете любым удобным для Вас способом, указав в целевом назначении платежа название программы, в реализации которой Вы хотите помочь:

Программа “Помощь сиротам”,

Программа “Помощь тяжелобольным детям и взрослым”,

Программа “Волонтерство”,

Программа “Развитие Центра помощи “Вера”,

Программа “Паллиативная помощь”,

Программа “Помощь социальным, медицинским и иным учреждениям”,

Программа “Детский инклюзивный центр”.

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Программа > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Помощьсиротам ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Помощьсиротам 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите в цели пожертвования название программы (например – Помощь сиротам), укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование .

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Мы благодарим всех, кто сможет поддержать направления деятельности нашего Центра! Вместе мы поможем!