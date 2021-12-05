Это вовсе не пустые слова, а, скорее, призыв к действию для волонтера Красного Креста Дарьи Ядренцевой. Ведь вокруг нас много людей, нуждающихся в заботе, любви и поддержке. Помогая им, в наших силах сделать их счастливее.

Дарье 16 лет, она учится в 10 классе гимназии райцентра. Волонтером Красного Креста является чуть больше года, но делать мир вокруг чуточку лучше начала больше трех лет назад в составе школьного отряда «Лучики добра».

– В первую очередь мы помогаем многодетным и малообеспеченным, нуждающимся, инвалидам. Каждый человек может попасть в тяжелую жизненную ситуацию. Сегодня вроде все нормально, а завтра случается беда. Мне приятно делиться добротой и позитивом с окружающими, – утверждает девушка. – У меня часто спрашивают, думала ли я когда-нибудь об уходе из волонтерства. Всегда отвечаю нет. Наоборот, хочу еще больше развиваться в волонтерской деятельности.

Вместе с членами отряда Даша постоянно участвует во всех благотворительных акциях организации, помогая ветеранам войны и пожилым людям, организовывая концерты в районном социально-педагогическом центре, ЦКРОиР и Уваровичском доме-интернате. Они благоустраивают памятники героям Великой Отечественной войны и помогают пожилым людям в уборке урожая, опавшей листвы, придомовых территорий, в заготовке дров и уборке снега. К слову, в этом году Дарья стала лучшим онлайн-волонтером Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста.

– Больше всего меня радуют улыбки наших подопечных, будь это маленький ребенок из детского дома или пенсионер. Мне кажется, что в современном мире, где и так много поводов для грусти, подарить кому-то повод для радости – большое счастье. Волонтерская деятельность наполняет мою жизнь яркими красками. Каждый раз, когда я слышу слово «спасибо», понимаю, что прожила этот день с пользой, – делится Дарья. – А еще волонтерство дает мне опыт быть нужной и полезной и помогает осознать, что многие материальные ценности не так уж и ценны.

Ирина ШУТОВА

Фото автора