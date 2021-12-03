Традиционно во Всемирный день инвалидов совершается немало добрых дел. Не стал исключением и этот год: к воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Буда-Кошелевского района пришли неравнодушные люди, готовые помогать детям с ограниченными возможностями.

Среди почетных гостей – представители отдела образования, спорта и туризма райисполкома и районной организации ОО «Белорусский союз женщин», председатель РО БОКК Елена Куриленко, а также волонтеры БРСМ из гимназии райцентра и Потаповской средней школы-детского сада.

А какой же праздник без подарков? Их было много: воспитанники центра радовались развивающим играм, спортивному оборудованию и канцтоварам. Не обошлось в этот день и без сладких угощений.

В свою очередь, дети порадовали гостей ярким представлением и отличным настроением.

– Ради таких моментов, когда ребятишки радуются и смеются, а глаза полны изумления и восторга, стоит творить добрые дела, – сказала в завершении праздника методист районного учебно-методического кабинета Нелли Гусакова.