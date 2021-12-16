Работы по текущему ремонту учреждений образования района идут круглый год и не прекращаются даже с наступлением холодов. На неделе частичную замену оконных блоков выполняли в детском саду №1 райцентра. «Авангард» побывал в гостях у дошколят и посмотрел, как кипит работа.

Ни для кого не секрет, что хорошие и добротные окна – одна из главных составляющих уюта и тепла в помещениях. По словам заведующего детским садом Натальи Старостенко, замена окон продиктована временем. Тем более, что современные стеклопакеты уже давно стоят во всех детских группах и спальнях, на лестничных маршах, в кабинетах и музыкальном зале. В этот раз вместо старых деревянных блоков, пришедших в негодность, пять новых будут установлены в пищеблоке, изоляторе и методкабинете. Следует отметить, что стеклопакеты соответствуют всем необходимым требованиям и стандартам. Они оснащены системой микропроветривания, и, что крайне важно, замками безопасности. К тому же, на пищеблоке на окна будут установлены и москитные сетки. Вместе с оконными блоками появятся широкие и удобные подоконники.

«К работе мастера приступили в понедельник. Сначала демонтировали старые оконные блоки на втором этаже, после чего начали выполнять основной фронт работ по установке стеклопакетов. Во вторник производилась замена окон на пищеблоке. Отмечу, что текущие ремонтные работы никак не повлияли на воспитательный процесс, и наши ребята не ощутили даже малейших неудобств. В среду делали откосы и косметические работы. Одним словом, все было сделано быстро и качественно. Трудом ремонтной организации мы довольны», – поделилась Наталья Викторовна.

Современные окна сразу придали эстетический вид зданию и внутри, и снаружи, обеспечили и безопасность участников образовательного процесса. Кроме того, это позволит сократить в будущем затраты на ремонт и утепление старых оконных блоков.

Согласитесь, приятно видеть, как в последнее время наши учреждения образования меняют свой внешний облик, становясь более привлекательными и современными. Но еще приятнее осознавать, что наши дети учатся и постигают мир в комфортных и безопасных условиях.

К слову, в ближайшее время новые окна появятся в дошкольном центре развития ребенка и в яслях-саду «Светлячок». На мой взгляд, это хороший подарок для юных жителей Будакошелевщины к Новому году.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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