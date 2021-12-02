В мероприятии приняли участие работники ТЦСОН и инвалиды, посещающие учреждение. Круглый стол был организован УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» и БОКК.

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Князевой Ольгой Аркадьевной была прочитана лекция об обеспечении техническими средствами социальной реабилитации инвалидов, о доступной жизнедеятельности и социализации инвалидов. Гусаковой И.В. и Куриленко Е.В. освящены вопросы вакцинации, профилактики коронавируса, активном долголетии пожилых людей. БОКК вручил инвалидам сладкий подарок.