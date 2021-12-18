Открытый областной турнир по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 14 лет и младше посвящен освобождению района от немецко-фашистских захватчиков. Ребята соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Для участия приехали 8 команд из Гомеля, Добруша, Рогачева.

Наш район представляла команда СДЮШОР «СПАРТА». Ребята профессионально показали себя на турнире и заняли призовые места. Тупков Никита и Зинович Егор завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях, а Буракова Марина забрала серебро.

Поздравляем наших ребят!

Фоторепортаж с места событий

Алина ЮРИНСКАЯ

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