Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов. Были организованы конкурсы с призами, собранными в рамках проведения благотворительной акции «Маленькие покупки-большие поступки» для детей и молодых людей с ограниченными возможностями.

Слова благодарности за неравнодушие и участие в акции индивидуальными предпринимателям города Васильевой Т.А., Климовец О.М., Кобрусеву А.Н., Хименковой М.М., Четырко Н.Т., Михееву А.А., жителям города и района Голубевой А.И., Овчинниковой Л.П., Фединой Л.П.

Также на базе центра были организованы выставка рисунков «Подари улыбку», акция «Добро с доставкой на дом» (посещение на дому детей и молодых людей с ограниченными возможностями) и выездная концертная программа «И хорошее настроение не покинет больше Вас» специалистов Центра В Уваровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Также ККУП «Буда-Кошелевокиновидеосеть» совместно с работниками районного Дома культуры организовали для детей и молодых людей с ограниченными возможностями игровую программу и показ мультфильма «Приключения Пильи» в кинотеатре «Крыніца». Каждый получил в подарок памятный новогодний сувенир.

Алина ЮРИНСКАЯ

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