Начало зимы принесло снегопады, грядут первые настоящие морозы – до -20°C. Так что, как говорит Дмитрий Рябов, одевайтесь по погоде. И обувайтесь тоже.

На улице холодно, а в травмпунктах – горячая пара. За помощью начали обращаться те, кто неудачно стал на скользкую дорожку. Пока пика обращений нет, все в штатном режиме. Однако в очереди к медикам и дети, и взрослые – от неприятностей не застрахован никто. Зачастую именно невнимательность оборачивается серьезной травмой и даже переломом. И сценарий у многих пациентов похож: поскользнулся, упал, очнулся – гипс.

Чтобы не допустить травм, в том числе на дороге, в усиленном режиме на службу заступили коммунальщики. Ежедневно сотни экипажей (и это только в столице) расчищают снег, убирают улицы и остановки. В некоторых местах – вручную. Говорят, технику и инвентарь подготовили заранее. Так что с любыми осадками справятся. В случае необходимости – готовы выйти даже ночью.

В случае сильных осадков на помощь коммунальщикам придут современные технологии. Снегоплавильная станция – разработка не новая, но эффективная. Пока работает в режиме ожидания. Но когда снега станет намного больше, станция поможет ускорить уборку и сократит содержание в почве загрязняющих веществ.

В Витебске уже задумались, как оказать помощь тем, кто оказался без крова. Это первая зима для областного центра, которую встречают с контейнером для сбора одежды. Доступ к нему круглосуточный, но такой активности от горожан волонтеры не ожидали, разгружать ящик приходится два раза в неделю. За выходные люди его снова наполнили такими нужными в холода вещами.

Сейчас в приоритете – все, чем можно согреться зимой. За два месяца городское отделение Красного Креста уже собрало десятки килограммов необходимой помощи. Но полки скоро опустеют, вещи раздадут всем нуждающимся.

Выпавшему снегу в первую очередь рады маленькие белорусы. За эмоциями в снежную зиму они отправляются на горки. С собой обязательный инвентарь: тюбинги и санки.

Правда, иногда дети совершенно забывают о самом главном – безопасности. И тогда катание с горки может превратиться для них в настоящую катастрофу. Чтобы избежать последствий, нужно выбирать проверенные места, где нет риска получить травму. А тем временем новые сюрпризы готовит погода. В ближайшие дни столбик термометра опустится до -20°C. К перепадам температуры добавится сильный гололед.

Синоптики утверждают, что похолодание в Беларуси – явление временное. Комфортная температура вернется к нам уже на следующей неделе. А пока белорусам стоит готовиться к испытаниям холодом. И теплее одеваться, чтобы встретить морозные дни во всеоружии.

ОНТ