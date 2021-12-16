Более 72% белорусов доверяют Президенту. Такие данные масштабного социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Президенту в целом доверяют 72,3% граждан (показатель является суммой результатов «доверяю» — 45,9% и «скорее доверяю»- 26,4%). По сравнению с предыдущим аналогичным исследованием этот показатель вырос на 5,8% (было 66,5%)», — рассказал Сергей Мусиенко.

При этом уровень поддержки главе государства высок во всех возрастных группах. В региональном разрезе наибольшей поддержкой (78,6% и выше) Президент Беларуси пользуется в Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Традиционно более сдержаны в оценках жители Минска, среди которых о доверии главе государства заявили 69,1%.

Уровень доверия иным государственным и общественным институтам выглядит следующим образом: армии — 70,6%, церкви — 65,5%, правоохранительным органам — 62,5%, правительству — 59,8%, судам — 58,3%, парламенту (Национальному собранию Республики Беларусь) — 56,4%.

Обращает на себя внимание высокая оценка обществом такого института, как Всебелорусское народное собрание, уровень доверия которому во всех возрастных группах оказался одним из самых высоких — 62,2%.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность — экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. При живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.