Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций района. Живое общение с людьми даёт положительный результат в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В ходе выступлений довели до присутствующих оперативную обстановку с пожарами как в районе, в области, так и в республике, более подробно остановились на причинах возникновения возгораний, привели примеры недавних пожаров, произошедших на территории района.

В центре внимания – неосторожное обращение с огнём при курении, а также безопасная эксплуатация отопительных печей и электрооборудования. Для частных домов и квартир в качестве одной из главных рекомендаций работники МЧС привели в пример важность установки автономных пожарных извещателей, рассказали в каких комнатах и как правильно его установить, наглядно продемонстрировали перед участниками встреч простоту оснащения жилища этим прибором. Также выступающие остановились на том, как обучать детей безопасности и чем опасно оставление детей одних без присмотра. Напомнили еще и о том, что нельзя забывать о своих престарелых родителях и рассказали об информационной кампании «Безопасная старость».

Не остается без внимания и приложение для мобильных телефонов «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

В ходе бесед работники МЧС ответили на все возникающие вопросы.

Для закрепления полученной информации слушателям показали обучающие видеоролики по безопасности жизнедеятельности, а также вручили наглядную информацию в виде буклетов.