В историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка елочных игрушек, новогодних открыток и других атрибутов одного из любимых и долгожданных праздников детворы и взрослых – Нового года.

Елочные игрушки – один из главных новогодних атрибутов. Это не просто украшения. Это традиция, и насчитывает она не один век. Игрушки создают уникальный стиль для каждой елки и волшебное настроение.

Основные стеллажи на выставке посвящены советской эпохе. Это хорошо знакомые всем нам игрушки, оставшиеся от бабушек и дедушек, которые до сих пор хранятся в большинстве семей и украшают главную новогоднюю красавицу.

Как отметила директор Буда-Кошелевского историко-культурного центра Светлана Авсянникова, выставка стала возможной благодаря неравнодушным и инициативным жителям района, принявшим участие в акции «Подари игрушку музею». Каждый желающий мог принести в музей и новогоднюю атрибутику. Активность проявили учащиеся и педагоги средней школы №1 райцентра, организации, горожане и сельские жители. Все они с радостью делились частичкой своих семейных реликвий.

К слову, на выставке представлены действительно уникальные экспонаты: елочные игрушки времен Советского Союза, начиная с 60-х годов прошлого века. Помимо елочных игрушек, среди которых особое место занимают игрушки ручной работы, посетители могут увидеть новогодние открытки и искусственные елочки.

А тем, кто хочет окунуться в новогоднюю атмосферу, зарядиться хорошим настроением и поностальгировать, самое время отправиться в историко-краеведческий музей. К тому же еще есть время, чтобы пополнить коллекцию выставки своими экспонатами.

Приходите в музей, не пожалеете!

В музей ходила Ольга ЧЕРНЯКОВА

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