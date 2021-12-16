Тема круглого стола — «Роль региональной прессы в условиях информационного противостояния». Главные редакторы государственных и региональных СМИ и журналисты, курирующие вопросы общественно-политической тематики делятся опытом, обсуждают освещение общественно-политических событий на страницах изданий.

