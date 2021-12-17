Глава государства Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил семьям погибших героев высшие награды Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Медали Героя Беларуси были вручены родственникам Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко — командира и летчика учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.

Ранее, комментируя обстоятельства произошедшего, Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что у потерпевшего крушение самолета практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. «Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — рассказал Президент в мае этого года после произошедшей трагедии.

Сегодня же во Дворце Независимости глава государства вручил орден «За личное мужество» , которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник КГБ был смертельно ранен.

«Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили — они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: «Оружие на пол!». Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И, умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу», — рассказывал подробности произошедшего Президент Беларуси.