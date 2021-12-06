Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны.

Пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома займет Дмитрий Козел, прежде – председатель Добрушского райисполкома.

В свою очередь Добрушский район возглавит Александр Матарас. До этого он работал в должности начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома.

Евгений Белаш возглавит Кормянский райисполком. Он перейдет на этот пост с должности директора Республиканского специализированного унитарного предприятия «Полесье».

В свою очередь начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Шастайло согласован на пост члена Гомельского облисполкома.



КОЗЕЛ Дмитрий Иванович

Д. И. Козел родился в д. Крушники Мозырского района в 1982 году. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины.

Трудовую деятельность начинал ветеринарным врачом отделения №1 РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района.

В 2010 – 2018 годах работал начальником Жлобинской районной ветеринарной станции. В 2018 году назначен первым заместителем председателя-начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома. В 2020 году возглавил Добрушский районный исполнительный комитет.

МАТАРАС Александр Васильевич

А. В. Матарас родился в д. Любовичи Житковичского района в 1973 году. Окончил Гродненский государственный университет им. Я. Купалы.

Трудовую деятельность начинал помощником Речицкого межрайпрокурора. В 1996 – 2003 годах работал прокурором отдела прокуратуры Гомельской области, заместителем Речицкого межрайпрокурора, судьей суда (г. Речица).

В 2003 году назначен начальником отдела по общим вопросам и информационному обеспечению управления юстиции Гомельского облисполкома. С 2004 по 2007 годы возглавлял отдел организационно-кадровой работы хозяйственного суда Гомельской области.

В 2007 году назначен заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома, в 2009-ом – руководителем Гомельской областной землеустроительной и геодезической службы.

БЕЛАШ Евгений Викторович

Е. В. Белаш родился в д. Дворище Хойникского района в 1963 году. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины и Белорусский негосударственный институт правоведения. Трудовую деятельность начинал трактористом совхоза «Судково» Хойникского района.

В 1989 – 1999 годах работал начальником планово-экономического отдела ЖРЭТ Советского района г. Гомеля. С 1999 по 2010 годы возглавлял управление по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а затем управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома.

В 2010 году возглавил республиканское специализированное унитарное предприятие «Полесье» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За трудовые заслуги».

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