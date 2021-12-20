Какие вопросы поднимались на встрече заместителя председателя райисполкома Людмилы Кураликовой с активом Потаповского сельсовета

Предстоящий референдум по внесению изменений в Конституцию, кризис с беженцами на белорусского-польской границе, общественно-политическая ситуация в стране, вакцинация от коронавирусной инфекции – эти и другие вопросы обсудили участники диалога, который состоялся 20 декабря в Потаповском сельском исполнительном комитете.

Людмила Адамовна акцентировала внимание на том, что наша главная задача – проявить активную гражданскую и жизненную позицию, прийти на референдум и принять ответственное решение.