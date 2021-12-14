Новый год – один из самых любимых не только детьми, но и взрослыми праздник. С ним связано множество обычаев. Мы соблюдаем их даже не задумываясь, основываясь, к примеру, на славянский календарь. Учим своих детей, что накануне прихода Нового года надо совершить целый перечень дел.

Например, поставить и нарядить новогоднее дерево. В большинстве семей – это ель. Однако, чтобы праздник не омрачила беда, необходимо соблюдать правила безопасности при установке ели.

Рекомендации по установке:

— вместе установки ели уберите ковры;

— установите елку подальше от отопительных приборов, батарей, телевизора;

— закрепите елку на устойчивой подставке;

— используйте электрическую гирлянду только заводского изготовления;

— отключайте электрическую гирлянду от сети ночью или уходя из квартиры;

— вовремя убирайте осыпавшуюся хвою;

— не зажигайте на елке и возле нее свечи и бенгальские огни;

— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

Что делать если елка загорелась:

— звоните по телефону 101 или 112;

— отключите электрическую гирлянду от сети;

— опрокиньте елку на пол, накройте плотной тканью (пледом, ковром);

— если справится с огнем не удалось, покиньте помещение, закройте двери.

МЧС напоминает: соблюдая эти элементарные правила, Вы встретите Новый год счастливо и безопасно!