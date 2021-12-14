Новый год – один из самых любимых не только детьми, но и взрослыми праздник. С ним связано множество обычаев. Мы соблюдаем их даже не задумываясь, основываясь, к примеру, на славянский календарь. Учим своих детей, что накануне прихода Нового года надо совершить целый перечень дел.
Например, поставить и нарядить новогоднее дерево. В большинстве семей – это ель. Однако, чтобы праздник не омрачила беда, необходимо соблюдать правила безопасности при установке ели.
Рекомендации по установке:
— вместе установки ели уберите ковры;
— установите елку подальше от отопительных приборов, батарей, телевизора;
— закрепите елку на устойчивой подставке;
— используйте электрическую гирлянду только заводского изготовления;
— отключайте электрическую гирлянду от сети ночью или уходя из квартиры;
— вовремя убирайте осыпавшуюся хвою;
— не зажигайте на елке и возле нее свечи и бенгальские огни;
— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.
Что делать если елка загорелась:
— звоните по телефону 101 или 112;
— отключите электрическую гирлянду от сети;
— опрокиньте елку на пол, накройте плотной тканью (пледом, ковром);
— если справится с огнем не удалось, покиньте помещение, закройте двери.
МЧС напоминает: соблюдая эти элементарные правила, Вы встретите Новый год счастливо и безопасно!