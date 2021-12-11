Кто стал победителем чемпионата по настольному теннису среди мужчин?

11 декабря в спортивном зале СДЮШОР «СПАРТА» состоялся чемпионат по настольному теннису среди мужчин. Организатором мероприятия выступил Буда-Кошелевский РФСК «Урожай». Десять участников боролись за право быть лучшим. По результатам игр третье место занял Евгений Рабков (СП «Амипак»-ОАО), второе — Александр Журавлев (СШ№1 г.Буда-Кошелево), допустив лишь одну осечку в играх. Победителем признан Владимир Михальцов (ОАО «Агрохимуслуги»).