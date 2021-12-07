Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что отношения Беларуси с Сербией, а также между народами и лидерами двух стран остаются дружественными. Об этом он заявил сегодня на встрече с почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается работы с Сербией, передайте Президенту (Александр Вучич. — Прим. БЕЛТА) самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь всегда полна решимости насколько возможно поддерживать Сербию и сербский народ. «И мы чувствуем со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас — выстоять», — подчеркнул белорусский лидер.

«Правильно», — согласился Драгомир Карич.

«Чтобы нас на колени не поставили», — продолжил глава государства.

«Совершенно верно», — вновь подтвердил почетный консул.

Александр Лукашенко напомнил, что Сербия в свое время прошла тяжелый путь. «Мы с тобой это видели воочию — когда сыпались на голову бомбы, когда ломали, бомбили. Трудно было представить — Белград бомбили. Поэтому, пройдя этот тяжелый путь, нам надо обязательно выстоять. Мне кажется, выстоим», — сказал он.

«Я уверен, — поддержал Драгомир Карич. — Хочу вам передать прежде всего пожелания здоровья от своей большой семьи. За мужество, за то, что вы делаете для своего народа. Это не только для вашего народа — это делаете для международного права и других государств».

Белта