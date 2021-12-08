Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность. Сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие между государствами-участниками в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.

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