Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов государственной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В самые сложные периоды отечественной истории чекисты защищали суверенитет и независимость Родины, проявляя достойный пример патриотизма, стойкости и мужества. Продолжая славные традиции своих предшественников, вы решительно противостоите современным вызовам и угрозам безопасности страны, действуете на упреждение для сохранения стабильности и единства нашего общества», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам органов государственной безопасности. «Вы олицетворяете неразрывную связь поколений, являетесь образцом офицерской чести и верности долгу», — подчеркнул Александр Лукашенко.