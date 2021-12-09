Участники выездного совещания под руководством заместителя председателя райисполкома Людмилы Кураликовой посетили МТФ «Липиничи» ОАО «Юбилейный-Агро», где ознакомились с условиями труда и отдыха, созданных для работников сельхозпредприятия. Пленарная часть совещания прошла в Липиничском сельисполкоме.

Участие в мероприятии также приняли главный санитарный врач района Сергей Антонов и главный врач ЦРБ Станислав Крылатов. Как отметила Людмила Кураликова, одной из важных составляющих работы идеологического актива в трудовых коллективах, является борьба с пьянством и алкоголизмом, а также реализация требований Декрета №18.

– Работа в данном направлении должна проводиться системно и целенаправленно с привлечением всех субъектов профилактики. Причины недостатков в работе с данной категорий заключается в отсутствии должного ведомственного контроля. Мы должны направить все свои силы, чтобы минимизировать это негативное явление, – подчеркнула Людмила Адамовна.

Своим опытом работы по борьбе с пьянством поделились заместитель директора по идеологической работе ОАО «Юбилейный-Агро» Наталя Лутченко, председатель Липиничского сельисполкома Светлана Хамлюк, а также идеологи СУП «Андреевка» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Галина Герасимчук и Андрей Соболев.

Важной частью совещания стал вопрос вакцинации, как эффективном способе противодействия распространению коронавирусной инфекции. По словам Сергея Антонова, несмотря на то, что четвертая волна заболеваемости идет на спад, расслабляться нельзя. Необходимо активно проводить прививочную кампанию, чтобы создать коллективный иммунитет. В свою очередь идеологи должны доводить до трудовых коллективов всю важность вакцинации.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы подписной кампании на первое полугодие 2022 года, качество проведения Единых дней информирования и другие вопросы.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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