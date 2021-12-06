1. Домашнее насилие, частное дело каждой семьи. Почему мы должны указывать людям, как им жить?

Этот миф может быть выгоден насильнику, вряд ли жертве. Иногда насилие приводит к смертельным исходам. Женщины или другие члены семьи, страдающие от различных видов насилия, часто скрывают, что с ними поступают жестоко. Это происходит не только из-за боязни ухудшить свое и без того сложное положение или страха стать объектом всеобщего обсуждения, а часто и осуждения. Это подрывает их веру в возможность защиты себя и в изменение своего бедственного положения.

2. Женщины и дети подвергаются насилию, потому что они плохо себя ведут.

Никто не заслуживает того, чтобы быть избитым. В случае возникновения конфликта есть масса способов его разрешения. Очень важно показать жертвам насилия: то, что случилось с ними не их вина. Наказан должен быть тот, кто совершал насилие.

3. Женщина сама дает повод для насилия, особенно для сексуального.

Этот миф широко распространен, и он может быть защитой для насильника. Жертва может чувствовать себя виноватой в том, что с ней произошло, но она никогда не хотела быть изнасилованной.

4. Домашнее насилие встречается только в семьях с низким уровнем жизни, где женщины мало образованы, не имеют высшего образования.

Опыт показывает, что избивают и женщин, делающих блестящую карьеру, и простых работниц, и домохозяек. Профессия и деловые успехи женщин не влияют на поведение их партнеров. Гендерное (половое) неравенство приводит к тому, что избиваемыми чаще всего оказываются женщины и дети.

5. Женщина всегда может уйти от избивающего ее мужа.

Существует масса причин, которые мешают женщинам уйти. Это может быть: боязнь оставить детей без отца, стыд за происходящее в семье, невозможность разменять квартиру, боязнь остаться без материальной поддержки, боязнь общественного осуждения в «разрушении семьи» и многое другое. Нет женщин, которые бы поджидая мужа с работы, с радостью бы думали: «Скорее бы пришел, скорее бы ударил!».

Те, кто придерживается этого мифа, просто бояться поднять эту проблему. И сваливают всю ответственность за происходящее на женщину.

6. Так уж предопределено биологически, что женщины слабые, а мужчины сильные. Отсюда и насилие. Как мы можем изменить природу?

Всем известно, что существуют сильные физически женщины и слабые физически мужчины. И наоборот. Мужчины и женщины рождаются с одинаковым набором чувств, эмоций, инстинктов.

Таким образом, насилие в семье не есть проявление «человеческой природы», а следствие социального воспитания.

7. Насилие прекратиться после того, как «мы поженимся»

Женщины думают, что мужчина прекратит контролировать, если они поженятся. Что, добившись своего, он успокоится и поверит, что она его любит, брак является наивысшим доказательством любви. Однако проблема в том, цикл насилия продолжается.