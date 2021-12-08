НАНИМАТЕЛЯМ И СОИСКАТЕЛЯМ

Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома приглашает 15 декабря с 10.00 до 11.00 на Ярмарку вакансий по адресу: ул. Ленина, 2.

За консультацией обращаться по тел. 7-74-54.