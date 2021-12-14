Национальный банк с 14 декабря выпустил в обращение новые памятные монеты, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В числе выпущенных монет — «Уладзімір Карват. Герой Беларусі», «Ельня» серии «Заказнікі Беларусі», «Ляляк звычайны» серии «Птушка года», «Кобрынскі строй» серии «Беларускі народны касцюм», «Каталіцызм» серии «Рэлiгiйныя канфесіі Беларусi», «Год Тыгра» серии «Кiтайскi каляндар».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты».