Новый виртуальный ресурс проекта «На хвалі часу, у плыні жыцця», посвященный 120-летию со дня рождения писателя, критика и переводчика Михася Зарецкого, создали в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом отделе учреждения.

Пользователям проекта представлен материал о жизни и творчестве Михася Зарецкого, интересные факты его биографии, цитаты и воспоминания современников. В разделе размещено 14 оцифрованных книг прозаика, изданных при его жизни, которые хранятся в фондах библиотеки. Среди них — сборники рассказов «Пела вясна», «Пад сонцам», «На чыгунцы», «Ракавыя жаронцы», повесть «Голы звер», романы «Сцежкі-дарожкі» и «Вязьмо», очерки «Падарожжа на Новую Зямлю», «Лісты ад знаемага» и другие произведения.

В проекте размещены полные тексты статей современных авторов — Елены Белой, Игоря Шолодонова, Василия Дранько-Майсюка. К инициативе присоединяются и новые исследователи. «Даже сегодня творчество Михася Зарецкого остается неизученным, ведь многие рукописи, письма и фотографии писателя не сохранились. Однако в разделе «Фотогалерея» можно увидеть ценные документы из фондов наших партнеров. На снимках есть сам писатель, его родственники, коллеги и товарищи», — добавили в НББ. К слову, исследователи могут скачать все фотоматериалы для дальнейшего использования со ссылкой на хранителей документов.

Помимо этого, в экспозиции представлены вещи, связанные с писателем: страница о Михасе Зарецком из записной книжки его коллеги Адама Бабареко, приглашения на вечера, посвященные юбилеям писателя, машинопись рецензии литературного критика Юлиана Пширкова на роман «Сцежкі-дарожкі».

«В прошлом месяце мы отметили юбилей члена литературных объединений «Маладняк» и «Полымя» Михася Зарецкого, творчество которого в 1920-1930-х годах пользовалось огромной популярностью как среди ценителей литературы, так и широкой публики», — рассказали в библиотеке.

В память о Михасе Зарецком проводится ряд мероприятий: книжные и виртуальные выставки, литературные чтения, лекции и познавательные экскурсии, снимаются фильмы по произведениям прозаика, выходят его книги, иллюстрированные современными художниками.

Виртуальный проект «На хвалі часу, у плыні жыцця», посвященный 100-летию литературного объединения «Маладняк», реализуется Национальной библиотекой Беларуси, Государственным музеем истории белорусской литературы, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства и газетой «Літаратура і мастацтва».