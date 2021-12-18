Субботнее утро 11 декабря у меня напрочь было испорчено лицезрением очередной «порции свинства» по дороге на работу. Забитая до отказа урна на автобусной остановке «ул.Дрозда В.П.», большой пакет с мусором, брошенный рядом. Перейдя дорогу, аналогичную картину наблюдала на той же остановке, только расположенной напротив. Но тут уже успели похозяйничать собаки: все содержимое валялось на земле. А сама урна также доверху была набита пустыми бутылками. Кстати, замечу, отходы от огородничества (именно они были в пакете среди прочего мусора) не являются коммунальными и должны компостироваться на своих земельных участках.

Не знаю, как моим соседям, да и всем горожанам, проходящим мимо, но мне обидно и неприятно, когда сделанное для людей портит чье-то невежество. Помню, с каким воодушевлением мы, буда-кошелевцы, наблюдали, когда 7 лет назад, к областным «Дожинкам» улицы, дома, сам город преображались и хорошели. Сегодня оборудованные перекрестки, обустроенные тротуары и остановки радуют глаз. А новое асфальтное покрытие, к примеру, на ул. Мичурина дает возможность пешеходам спокойно и комфортно шагать по дороге, а не прыгать на одной ножке между луж в плохую погоду, как это было прежде.

Городскими остановками не пользуюсь совсем, но вижу, что благоустроенные павильоны, выполняя свое прямое предназначение, не раз уберегали пассажиров от дождя или снега. Но вовсе не представляла, что они будут выполнять еще одну, несвойственную им функцию – станут мини-полигонами для мусора.

Конечно коммунальщики уберут этот мусор. Но где гарантия, что уже ненавистные мне пакеты не появятся вновь?

Наталья ЛОГУНОВА