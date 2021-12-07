Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Основными среди допускаемых нарушений являются: превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, нарушение требований режима труда и отдыха водителей и т.д.

Нарушение пункта 79.5 Правил дорожного движения «в населенных пунктах маршрутные средства должны двигаться по выделенной для них полосе движения, а при ее отсутствии — по крайне правой полосе движения. Перестраиваться на другие полосы движения можно только для объезда препятствий, поворота налево или разворота», влечет административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до пяти базовых величин.

Нарушение пункта 180 Правил дорожного движения «водитель транспортного средства обязан осуществлять посадку (высадку) пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение — только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. При этом водитель маршрутного транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров обязан останавливаться только на обозначенных остановочных пунктах», влечет административную ответственность в виде предупреждения или штр а фа в размере до четырех базовых величин.

Нарушение пункта 10.4 Правил дорожного движения «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио и телефонной связи, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», влечет административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

Только наше взаимопонимание и взаимная вежливость, в совокупности с соблюдением и неукоснительным выполнением требований Правил дорожного движения, сделают поезду безопасной, приятной и спокойной.

С 6 по 16 декабря проводятся мероприятие, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров водителями задействованных на перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома