Дорогие друзья!

Мы, делегаты XI съезда, полноправные представители ветеранов Вооруженных Сил, члены Белорусского союза офицеров, осознавая ответственность за защиту нашей страны и ее будущее, обращаемся к вам.

За тридцать лет наша страна состоялась как суверенное и независимое государство, а Вооруженные Силы Беларуси стали надежным гарантом ее национальной и военной безопасности, пользующимся непререкаемым авторитетом у большинства граждан Республики Беларусь.

Сегодня, в условиях растущей нестабильности, глобальных и региональных международных конфликтов, Беларусь, оказавшаяся в зоне столкновения разнонаправленных геополитических интересов мировых игроков, подверглась неприкрытому давлению внешних и внутренних деструктивных сил, целью которого является ликвидация белорусской государственности.

Мы, офицеры запаса и в отставке, решительно осуждаем бесцеремонное вмешательство стран — членов блока НАТО во внутренние дела нашей любимой Родины — Республики Беларусь. Заявляем о недопустимости попыток искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма и коллаборационизма в любых их проявлениях.

Наш миролюбивый белорусский народ никогда не выступал в роли агрессора в отношении других стран. Более того, Республика Беларусь выступает с инициативой возобновления широкого международного диалога по вопросам международной безопасности, направленной на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии.

В союзе с государствами — членами ОДКБ и, в первую очередь, с народами братской России мы создали единое оборонное пространство и единую систему противовоздушной обороны. Мы поступательно продвигаемся по пути создания единого Союзного государства России и Беларуси.

В то же время бесчеловечная и лицемерная политика «двойных стандартов», проводимая странами так называемого коллективного Запада и их послушными союзниками, в течение ряда лет послужила нарушению требований Устава ООН, многочисленных международных договоров, способствовала развязыванию локальных войн, поставивших многие суверенные государства на грань гуманитарной катастрофы. Это, в свою очередь, породило поток беженцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки в Западную Европу.

Мы решительно протестуем против откровенной клеветы наших западных соседей по поводу якобы имеющих место нарушений Республикой Беларусь международных обязательств и соглашений.

Мы, офицеры запаса и в отставке, не только проводим активную работу по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь, но и, не утратив свои профессиональные навыки, в любой момент готовы выполнить свой воинский долг по предназначению и в случае необходимости защитить неприкосновенность границ и территориальную целостность нашей любимой Родины.

Мы готовы по первому приказу Отечества с оружием в руках выступить на защиту священных рубежей нашей любимой синеокой Беларуси. Как сказал наш главнокомандующий Александр Григорьевич Лукашенко: «Любимую не отдают». Эти слова являются для нас, офицеров запаса и отставке, ПРИКАЗОМ, моральной и нравственной нормой. Мы были и до последнего дыхания будем верны воинской присяге и своему долгу!

Дорогие друзья!

Вместе мы, как один, ответим на все вызовы и угрозы, сделаем все для сохранения мира и процветания нашей любимой Родины.