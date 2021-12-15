Поверить в чудо: в Буда-Кошелеве зажгли главную новогоднюю елку

Настоящая новогодняя феерия развернулась на площади города у главной елки района. По традиции, на праздник прибыли не только Дед Мороз и Снегурочка, но и сказочные герои. Баба Яга и Мухоморовна, затеяв шуточную перепалку, задали тон мероприятию.

Настал черед позвать Деда Мороза и Снегурочку. Под дружные возгласы ребят на площадь въехала праздничная процессия. Украшенные новогодней иллюминацией автомобили выстроились у главной елки. В каждом – волшебный экипаж в составе Деда Мороза и Снегурочка. Все они прибыли выполнить ответственную миссию – зажечь главную елку Будакошелевщины.

И этот момент наступил: главные Дед Мороз и Снегурочка при поддержке зрителей зажгли новогоднюю красавицу. Как по волшебству, тысячами огней озарилась и вся городская площадь. Коммунальные службы особенно постарались в этом году: на площади организовали целую новогоднюю локацию для фотографирования. Оригинальные композиции в виде новогодних персонажей, яркая разноцветная иллюминация, символ уходящего года Бык, ну и, конечно, символ года наступающего – белоснежный Тигр. К слову, автором этих сказочных персонажей выступил Виталий Карпинский.

Как водится, праздник продолжился веселым хороводом вокруг лесной красавицы.

Наконец наступил черед передать права и обязанности наступающему Новому году и символу 2022 года – Тигру.

На этом праздник не закончился. Свои оригинальные игровые программы для зрителей провели победители районного конкурса-праздника Дедов Морозов и Снегурочек «Ключи от сказки».