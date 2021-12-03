В районном управлении по труду, занятости и социальной защите прошло заседание комиссии по профилактике производственного травматизма при Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете.

Присутствовали заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, главный государственный инспектор труда областной инспекции труда Александр Дударенко, председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева, начальник районной энергогазинспекции Гомельского межрайонного отделения Василий Прых, представители служб и организаций района.

Были подведены итоги работы за 11 месяцев этого года, подробно обсуждались несчастные случаи на предприятиях и замечания мобильной группы, результаты проведения месячника безопасности и др. Все предприятия повторно были проинформированы о важности прохождения медицинской комиссии и подготовки к проверкам знаний.

Алина ЮРИНСКАЯ

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