Как с этой задачей справились сельхозпредприятия района, участники семинара-совещания узнали, побывав в ряде хозяйств.

Мероприятие провел первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко при участии руководителей и представителей инженерных служб сельхозпредприятий и специалистов управления сельского хозяйства

и продовольствия райисполкома.

Участники семинара-совещания посетили СУП «Андреевка», ОАО «УваровичиЭлит» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», где ознакомились с подходом работы в данном направлении. Отдельное внимание было акцентировано на выполнении всех требований ГОСТа.

К сведению участников семинара довели графики планового ремонта, сдачи узлов и агрегатов на ремонт в специализированные предприятия Гомельской области. Также были затронуты вопросы производственного травматизма, озвучены основные требования по охране труда при организации ремонтных работ и постановке техники на зимнее хранение.

Следует отметить, что все сельхозпредприятия к постановке техники на хранение и наведению порядка на территориях мехдворов отнеслись серьезно и ответственно. В данном направлении особенно преуспели в ОАО «УваровичиЭлит». К слову, за последние полгода здесь проделана огромная работа в части наведения порядка на мехдворе. В этом большая заслуга руководителя хозяйства Натальи Маковской и ее специалистов. Такие положительные примеры, безусловно, стоит брать на заметку и другим руководителям.

– От правильной постановки техники на хранение зависят ее техническое состояние и своевременность определения неисправностей. Все это позволяет провести необходимый ремонт, чтобы весной механизаторы смогли вовремя выехать в поле. И здесь работать спустя рукава не получится. Спрос со всех будет строгий. Радует, что в нынешнем году к данному вопросу хозяйства подошли основательно. У кого и есть незначительные недочеты, в кратчайшие сроки должны их устранить, – подытожил Олег Архипенко.

По словам главного специалиста управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующего вопросы механизации, Максима Чикунова, от условий зимнего хранения сельхозмашин и агрегатов зависят эффективность их дальнейшего использования, длительность службы и снижение затрат на ремонт и обслуживание. Согласно технологическим требованиям, во всех хозяйствах проведена консервация сельхозтехники. Аграрии понимают важность задачи: досмотренная техника – гарантия эффективной работы в будущем. Не менее важным является и состояние машинного двора. Это лицо любого хозяйства, поэтому там всегда должен поддерживаться надлежащий порядок.

Итоги смотра-конкурса машинных дворов показали, что с поставленной задачей сельхозпредприятия справились вполне успешно. Конечно, не обошлось без замечаний, но большинство из них оперативно устраняется.

Пристальное внимание члены комиссии обращали на соблюдение ГОСТа 7751-2009 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения», ход ремонтных работ (необходимых по графику), подготовку сельхозтехники к весенне-полевым работам, порядок на территории машинно-тракторных парков, а также на создание безопасных условий труда для работников. В результате были отмечены лучшие хозяйства в двух категориях: подведомственные промышленным предприятиям и подведомственные управлению сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. В первой категории победу одержал филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», на втором месте РУП «Белоруснефть-Особино». Во второй категории пальма первенства у аграриев ОАО «Уваровичи-Элит», которые своевременно позаботились о постановке техники на длительное хранение согласно ГОСТу, отремонтировали ангар и привели в порядок мехдвор. Второе место у КСУП «Губичи», а замыкает тройку лидеров ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Здесь своевременно произведены мойка, очистка и постановка техники на хранение, дефектовка сельхозмашин и намечены объемы работ. На машинных дворах этих хозяйств поддерживаются надлежащие чистота и порядок. В должном состоянии находятся обменные пункты, площадки для складирования металлолома и утилизированных шин.

По итогам конкурса руководителям сельхозпредприятий-победителей рекомендовано премировать работников, принявших активное участие в подготовке машинных дворов и постановке техники на хранение.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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