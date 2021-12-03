Основные полевые сельхозработы уже позади, а значит самое время пристальное внимание уделить постановке сельскохозяйственной техники на длительное хранение. В районе разработан комплекс мероприятий по проведению этих работ, которым предусмотрены графики постановки всех видов техники – в соответствии с ним и осуществляется ответственный процесс. Как с этой задачей справились сельхозпредприятия района, участники семинара-совещания узнали, побывав в ряде хозяйств.

Мероприятие провел первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко. Участие в нем приняли руководители и инженерные службы сельхозпредприятий и специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

Обращаясь к присутствовавшим, Олег Архипенко подчеркнул, что сегодня крайне важно не упустить ни одной единицы дорогостоящих машин, особенно энергонасыщенных, необходимо соблюдать все требования как к длительному, так и временному их хранению. А ежегодный смотр-конкурс по постановке техники показывает, насколько серьезно все ответственные специалисты подошли к поставленной задаче.

Участники семинара-совещания посетили СУП «Андреевка», ОАО «УваровичиЭлит» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», где ознакомились с их подходом работы в данном направлении. Следует отметить, что все сельхозпредприятия к постановке техники на зимнее хранение и наведению порядка на территориях отнеслись серьезно и ответственно. Отдельно была отмечена хорошая работа в данном направлении в ОАО «УваровичиЭлит». К слову, за последние полгода здесь продела огромная работа в части наведения порядка на мехдворе. В этом большая заслуга руководителя хозяйства Натальи Маковской и ее специалистов. Такие положительные примеры, безусловно, стоит брать на заметку и другим руководителям.

– От правильной постановки техники на хранение зависит диагностика ее технического состояния и своевременность определения неисправностей. Все это позволяет провести необходимый ремонт, чтобы весной механизаторы смогли вовремя выехать в поле. И здесь работать спустя рукава не получится. Спрос со всех будет строгий. Радует, что в нынешнем году к данному вопросу хозяйства подошли основательно. У кого и есть незначительные недочеты, в кратчайшие сроки должны их устранить, – подчеркнул Олег Архипенко.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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