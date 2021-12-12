Проблема бездомных животных всегда была и остается актуальной. В районные службы регулярно поступают жалобы от жителей на стаи собак. «Авангард» узнал, что в районе делается для сокращения численности бродячих животных. Мы встретились с теми, кто по долгу службы решает эту злободневную проблему, а также приняли участие в одном из рейдов по отлову собак.

Обученные работники коммунальника, ловцы Виктор и Сергей, отправляются в рейд. В целях безопасности ловцов обязательно должно быть двое. Для отлова собак в организации выделен грузовик с клеткой и двумя большими сетями. Отлов происходит следующим образом: поймав в сети и успокоив пса, коммунальщики аккуратно помещают его в клетку и увозят в пункт приема.

Поймать собаку не так уж легко, ведь она издалека чувствует запах этой машины. Из пяти попыток изъять бездомных животных из городской среды лишь одна увенчалась успехом. Мы также стали свидетелями довольно неприятной ситуации, когда местный житель специально разогнал собак и не пускал ловцов, ругался и кричал. На дальнейший разговор он не был настроен.

Работники признаются, что отлов животных – не самая приятная работа. Она тяжелая как физически, так и морально. Но это делается, чтобы жители не боялись выходить на улицу.

Любовь Мищенко, начальник участка благоустройства КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:



– Наша служба каждый четверг отлавливает животных. Если мы видим, что у собаки есть хозяин, пробуем с ним связаться и вернуть питомца, а не имеющих владельца псов отвозим в КУП «Спецкоммунтранс» в Гомель. Однако находятся люди, которые всячески мешают отлавливать таких животных. При этом они не забирают их домой, не стерилизуют, но зато подкармливают, считая, что делают доброе дело. Очевидно, они не сталкивались с ситуацией, когда их ребенка, родственника или знакомого напугала или, того хуже, покусала агрессивная бездомная собака.

За прошедший год было отловлено 107 собак, а за истекший период нынешнего – уже 155. Представьте, какие это большие цифры для нашего района. Мы делаем все возможное, чтобы жизнь людей стала безопаснее, но нужна помощь жителей. Бросая свое животное или подкармливая бродячих псов и приучая их таким образом искать еду возле жилых домов, школ и детских площадок, они делают большую ошибку.

Михаил Поплавский, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог Буда-Кошелевской районной ветеринарной станции:

– Ответственность за увеличение популяции бездомных животных лежит, в первую очередь, на людях, которые выбрасывают своих питомцев или их многочисленное потомство на улицу. А ведь решить проблему можно: достаточно стерилизовать своих кошек и собак.

Процедура не из дешевых, весь комплекс услуг может обойтись от 100 до 120 рублей с учетом осмотра, вакцинации и наркоза. Стоимость формируется в зависимости от веса и пола. Стерилизацию рекомендуется осуществлять с семимесячного до десятилетнего возраста. Эту операцию можно сделать у нас, в участковой ветеринарной лечебнице по адресу: улица Корчагина, д. 20. Занимает она в среднем 1,5 часа. Телефон для записи 2-14-04.

Так почему же в районе не уменьшается количество бродячих собак? Неужели вина лежит только на коммунальной службе, на которую, уж извините за каламбур, повесили всех собак. И всё ли мы сами делаем для того, чтобы ситуация становилась лучше?

Уважаемые жители, прежде чем заводить животное, подумайте, сможете ли вы обеспечить ему комфортную и безопасную жизнь на своем участке. А если взяли, так не бросайте. И будьте в ответе за того, кого приручили. Поговорите с соседями, которые подкармливают бродячих собак, подумайте о стерилизации своего домашнего животного. Решение этой проблемы начинается с нас.

Справочно:

По данным районного центра гигиены и эпидемиологии, в этом году в районе зарегистрировано 11 случаев, когда собаки нападали на людей на улицах. Причем в пяти из этих случаев животные имели хозяев. Правда, последние не обеспечили должный надзор за своими питомцами.

Алина ЮРИНСКАЯ

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