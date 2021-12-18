19 августа район принял эстафету в физкультурно-оздоровительном проекте «Мы можам!», приуроченном ко Дню народного единства. Жители региона объединились в стремлении к здоровому образу жизни и выполнили нормативы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня самым выдающимся участникам, похвально сдавшим нормативы, вручили долгожданные значки.

Торжественное вручение состоялось в спортивном зале ГУО «Гимназия г.Буда-Кошелево». Председатель районного ФСК «Урожай» Олег Еченко вручил участникам значки «Физкультурник Беларуси».

Значка серебряного достоинства были удостоены Юлия Карпова и Владимир Кругляков.

Значки золотого достоинства получили Татьяна Еженкова, Алексей Карпов, Денис Ревин, Василий Побединский, Владимир Михальцов и Сергей Кондратьев.

Как пояснил Олег Еченко, эти спортсмены являются лучшими в нашем районе по выполнению программы ГФОК РБ.

Поздравляем участников и надеемся, что в следующем году обладателей значков станет еще больше.

Алина ЮРИНСКАЯ