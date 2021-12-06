При пятидневной рабочей неделе:

рабочие дни — 255,

нерабочие — 110.

При шестидневной рабочей неделе:

рабочие дни — 307,

нерабочие — 58.

Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели:

при 40-часовой рабочей неделе — 2037*,

при 35-часовой рабочей неделе — 1782.

Расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели:

при 40-часовой рабочей неделе — 2038,

при 35-часовой рабочей неделе — 1783.

Нерабочие праздничные дни в 2022 году:

1 и 2 января — Новый год,

7 января — Рождество Христово (православное Рождество),

8 марта — День женщин,

1 мая — Праздник труда,

3 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);

9 мая — День Победы,

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики),

7 ноября — День Октябрьской революции,

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится доплата.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2021 года №572 утвержден перенос рабочих дней в 2022 году.

*Здесь и далее в часах.

Источник: Министерство труда и социальной защиты.

Белта