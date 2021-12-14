Пять лет назад Вооруженные Силы Беларуси передали в дар городу Буда-Кошелево самоходную установку СУ-100. Тогда, во время церемонии Министр обороны Беларуси вручил трем мальчишкам из райцентра танковые шлемофоны.

Ребята стали символичным экипажем легендарной боевой машины. Сегодня три этих парня, повзрослевшие и возмужавшие, приехали в 72-й Объединенный учебный центр. Пока только на экскурсию.На этом для них сюрпризы не закончились.

Юные гости 72-го Объединенного учебного центра совершили свой первый проезд на танке Т-72А. Инструктаж для парней провел тренер команды Вооруженных Сил Беларуси по «Танковому биатлону» старший прапорщик Сергей Михно.