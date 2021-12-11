Чудеса случаются, подумала я, когда на просьбу подсказать какой-нибудь легкий, быстрый и вкусный рецептик подруга ответила: «Есть у меня один такой. Торт-меренга «Павлова». Делается в два счета, а главное – пропитывать не надо». «Но если ты давно не практиковала, – добавила она покровительственным тоном искушенного кондитера, – я лучше сделаю сама… если хочешь?» «Хочу!» – обрадовалась я нечаянно свалившемуся на меня счастью.

В итоге осчастливила она не только мое семейство – за компанию испекла торт и для своих мальчишек, чему они были несказанно рады. Ну разве я не молодец? Надо сказать, приятельница из принципа не печет десерты без повода, но дело это, подозреваю, очень любит. Иначе стала бы она в законный выходной добровольно стоять у плиты. Еще могу предположить, что она пошла на эту авантюру из чисто гуманных соображений: пожалела моих гостей. Последний торт я пекла лет 10 назад, не меньше, и вдруг – неслыханная дерзость – замахнулась на саму «Павлову»! Такого откровенного издевательства над памятью о великой балерине моя подруга, видимо, допустить не могла.

Мне же приспичило испечь торт после того, как посмотрела фильм про кондитера. А тут суббота и день рождения у мужа сестры. И в последний момент я решаю, что нам всем непременно нужен тортик. Волшебная сила киноискусства, не иначе. Или я очень впечатлительная и не умею контролировать свои эмоции? Скорее всего и то, и другое.

Так что ж теперь отказаться от кино и подавлять внезапные душевные порывы? Жить по расписанию, сверяясь с графиком? Завести собственную поваренную книгу? И никогда не узнать, на что готовы пойти ради твоего семейного счастья твои друзья? Ну уж дудки. Я никогда не откажусь от того, что делает меня счастливее. И не только меня…

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ