«Ира, это не солидно, ты же главный редактор», – назидательно увещевала подруга, пытаясь отговорить меня от поездки в военную часть. Может, оно и так, но было поздно: я уже все решила.

К тому же, с солидностью я до сих пор на «Вы». Более того, не очень жалую солидных: посмотришь на иного – не человек, а сам себе памятник. Мне нравятся задорные и дерзкие: у них так здорово получается отдавать энергию, светить, излучать и вдохновлять. Люблю жить и работать в удовольствие, активно, насыщенно и без оглядки. Не получится думать нестандартно, просиживая в редакторском кресле или уставившись в экран компьютера. В постоянной погоне за впечатлениями, моментом случается, конечно, совершать ошибки, падать, подниматься, жертвовать чем-то. Но, право же, это того стоит. «Из ничего и получится ничего, вам нужно постоянно кормить своего внутреннего зверя, который искрит и вдохновляет», – сказал Джордж Лоис, один из самых крутых рекламщиков в мире. К слову, своего зверя он кормил еженедельными посещениями музеев и художественных галерей. Аниматоры студии Pixar пошли еще дальше. Так, создатели «Рататуя» посещали парижские кухни, а мультфильма «В поисках Немо» – учились нырять с аквалангом.

Меня же командировка за 300 км в воинскую часть пока вдохновила только на очередной опус. Зато на настоящем танке покаталась. Представляете? Километра три по полигону, с ветерком и фонтанами грязи. Бесплатно. А на «Линии Сталина» пришлось бы выложить за такое удовольствие от 800 до 2000 рублей. А вы говорите: солиднее надо быть.

Так что, друзья, с 14 декабря 2021 года в список персональных проф-праздников, таких как 8 Марта, День матери, День учителя и День печати, я включила и День танкиста. А круг по танкодрому на Т-72А можете расценивать как мой ответ главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Той самой, которая 30 ноября в ходе своего визита в Эстонию решила покататься на британском танке недалеко от российской границы. Так она продемонстрировала поддержку Украине и натовским войскам, дислоцированным в Прибалтике, а Россию предостерегла от «агрессии».

Я, конечно, не глава МИД, но на танке тоже каталась. Поэтому прошу считать стремительный марш-бросок выражением поддержки военнослужащим Беларуси и союзникам по ОДКБ.

P.S. В 1986 году на танке в Германии была замечена премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Выходит: раз такие высокопоставленные женщины катаются на танке, это занятие можно назвать солидным? И я, как ни крути, все же солидный человек? Или нет?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ