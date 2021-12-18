Напоминаем, что полным ходом идет районный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Заявки на участие принимаются в срок до 28 декабря по телефону 7-52-20 или на адрес электронной почты: otdel_gkh@buda-koshelevo.gov.by. Решили поучаствовать – с Положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте райисполкома и сайте «Авангарда».

Вплоть до 15 января 2022 года все желающие смогут посетить Резиденцию Деда Мороза в Смычке на базе отдыха «Медовый рай» и поучаствовать в театрализованном представлении «Чудеса под Новый год». Посещение Резиденции – только по предварительной записи. Контактные телефоны: 8 (02336) 7-49-03, 8 (029) 554-26-68.

29 декабря в районном Доме культуры в 11.00 в рамках акции «Наши дети» пройдет благотворительная елка «С Новым годом!»

Сама акция продлится до 14 января наступающего года. Подключиться к этому нужному делу может любой желающий.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в отдел образования райисполкома, г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, либо по телефонам: 7-11-55, 7-03-70 или 7-67-14.

25 декабря в 18.00 культурно-развлекательная программа «Этот год будет наш!» приглашает всех желающих весело провести время. А 30 декабря в 17.00 концертная программа «Встречаем Новый год!» подарит отличное настроение зрителям. Эти праздничные мероприятия пройдут для жителей в районном Доме культуры.

Кульминацией праздничного марафона станет новогодняя ночь на площади города. 1 января в 01.00 конкурсно-развлекательная программа «Возле елки новогодней дружно встретим Новый год!» объединит всех желающих. А продолжится праздник уже в районном Доме культуры танцевальным вечером «В новогоднюю ночь».

Новогодние ярмарки и елочные базары стартуют

24 декабря.

В Буда-Кошелеве ярмарки пройдут на площадке по ул. 50 лет Октября,

д. 5а (вблизи рынка «Паляшук»)

24, 29 и 30 декабря с 10.00 до 14.00.

Елочные базары будут работать: 25 декабря с 10.00 до 14.00 в Уваровичах (на площадке по переулку Советскому напротив Уваровичского Дома культуры)

и в такое же время

26 декабря в Коммунаре (на площадке по ул. Советской возле д. 4д). Цены на новогодние ели и сосны будут варьироваться следующим образом: дерево высотой до 1 м – 10 руб., от 1 до 2 м – 12 руб., от 2 до 3 м – 17 руб.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец