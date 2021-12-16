В мероприятии приняли участие более 150 исполнителей из разных уголков Беларуси. В первый конкурсный день жюри оценивало выступления детско-юношеской группы участников, а также взрослых любителей вокального искусства. Во второй конкурсный день свои творческие номера представили ансамбли, а также военнослужащие и профессиональные вокалисты.

Проведение в Орше патриотического фестиваля-конкурса «Сердцем причастны» стало доброй традицией: 7 лет в российском городе Холм Новгородской области проходит международный конкурс-фестиваль «Сердцем причастны», 3 года проект «Сердцем причастны» проходил в Орше как фестиваль-эстафета победителей и участников «Сердцем причастны» (Холм-Орша).

Конкурс проводится уже не первый год по инициативе Министерства культуры Республики Беларусь, Витебского облисполкома и Оршанского райисполкома при содействии Витебской областной организации общественного объединения «Ветераны десантных войск и сил специальных операций», Новгородской областной организации Всероссийского общественного объединения ветеранов «Боевое Братство» и Витебского городского музея воинов-интернационалистов.

Воспитанница ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района», солистка вокального ансамбля «Шчодрыца», Ксения Козлова, прошла в финал фестиваля-конкурса, где достойно представила наш район и была удостоена звания лауреата 2 степени.

ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»