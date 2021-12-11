Стали известны победители конкурса-праздника Дедов Морозов и Снегурочек

О том, что генеральная репетиция в преддверии главных новогодних торжеств удалась, думаю, никто из присутствовавших в районном Доме культуры не сомневался.

18 сказочных новогодних тандемов дедушек и внучек съехались со всего района померяться силами в волшебстве, мастерстве и оригинальности. Прибыли не одни, а со своими помощниками – сказочными героями.

И от зрителей отбоя не было: малышей, школьников, родителей собралось великое множество. Оно и понятно – все с нетерпением ждут приближения новогоднего чуда.

Выступление команд оценивала специальная комиссия. Ох, и нелегко ей пришлось. По итогам всех выступлений ей предстояло определить тройку самых-самых.

А командам-участницам за 7 минут необходимо было разыграть для зрителей целое представление. Надо сказать, по восторженным лицам ребят было видно, что это им удалось на славу.

От волшебных посохов, валенок, красных, синих шуб Дедов Морозов разбегались глаза. Неописуемое зрелище.

Несколько часов длился новогодний марафон. Ребята натанцевались, наигрались, устали. Но получили потрясающий заряд отличного настроения и море позитивных эмоций.

Настал самый ответственный момент. По решению конкурсной комиссии победителями в районном конкурсе-празднике «Ключи от сказки» стали новогодние персонажи из Коммунара, второе место у гимназии райцентра и третье – у сказочных героев из Кривского сельсовета.