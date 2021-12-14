Последствия безучетного потребления электроэнергии, как правило, приводят

к кратному увеличению платы за ее пользование.

В качестве примера приведем выявленный в ноябре факт бездоговорного потребления электроэнергии в г.п. Уваровичи. Местный житель изменил схему подключения электросчетчика, в результате чего прибор не производил учет потребленной электро-энергии. По акту расчета потребителю к оплате было предъявлено 9501 кВт/ч на сумму 2185,23 руб. Сумма впечатляет. Удивила она и еще одного гражданина, пытавшегося таким же образом уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. Но от своей затеи он получил совсем другой эффект.

Со стороны юридических лиц наиболее распространенным нарушением является искажение данных, передаваемых в энергоснабжающую организацию. Занижая показания по несколько месяцев, предприятие (или организация) создает задолженность за потребленные энергоресурсы. Однако в итоге их потребленный объем все равно будет предъявлен к оплате потребителю, тем более что современные электросчетчики хранят в своих архивах потребление не только за месяцы, но и за дни, и даже часы работы. Должников ждет отключение электроэнергии и взыскание задолженности в судебном порядке.

За 9 месяцев текущего года на территории нашего района РУП «Гомельэнерго» проведено 78 рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии, составлено 168 актов на самовольное (бездоговорное), безучетное потребление и иные нарушения в работе средств учета электроэнергии различными группами потребителей.

Напоминаем о недопустимости нарушений Правил электроснабжения (безучетное (бездоговорное) потребление электроэнергии, вмешательство в работу прибора учета, срыв пломб энергоснабжающей организации), которые могут привести к выставлению нарушителям внушительных сумм по актам и наложению штрафных санкций, в т.ч. пре-дусмотренных ст. 21.6 и 24.24 КоАП Республики Беларусь.

По материалам Энергосбыта