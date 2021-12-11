В среду в надежде на решение своих проблем к руководителю района обратились 8 человек.

В этот день граждане поднимали различные проблемы повседневной жизни, в том числе трудоустройства, отопления, уличного освещения и выделения жилья.

Долгим получился разговор с работницей СУП «Андреевка». С женщиной не продлили контракт, а ведь она воспитывает троих несовершеннолетних детей. Анатолий Гапоник поручил специалистам райисполкома и руководителю сельхозпредприятия, присутствующему на приеме, разобраться с ситуацией: «В сельском хозяйстве рабочие руки всегда нужны. Нельзя оставлять человека без работы. Посмотрите имеющиеся вакансии и предложите заявительнице». В тот же день по поручению председателя райисполкома начальник сектора по работе с обращениями граждан Людмила Шевцова созвонилась с женщиной и подтвердила: вакансию для женщины нашли и продлили контракт до 2024 года.

Также в ходе приема уроженец д. Радеево Вячеслав Веремеев поднял вопрос благоустройства территории вокруг памятника погибшим землякам и замены мемориальных плит. Напомним, по инициативе Вячеслава Ларионовича и при участии районного Совета депутатов в 2015-м году полному кавалеру ордена Славы А.Е. Андреенко в его родном Радеево была открыта мемориальная доска, в канун 73-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в райцентре был установлен памятник-бюст нашему героическому земляку, а в 2020-м его именем названа одна из улиц в Буда-Кошелеве.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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