Акция продлится целый месяц. Главная цель – оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе и внимании.

В марафоне добра активное участие примет руководство района, представители трудовых коллективов и общественных организаций. Они посетят приют, коррекционный центр, дома семейного типа, детское отделение больницы, семьи, где воспитываются дети-инвалиды, опекунские и приемные семьи. В общем, заглянут именно туда, где праздника ждут, как чуда, поздравят с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем.

Подключиться к благотворительной акции может любой желающий, ведь, как известно, подарков много не бывает. Дети всегда рады сладостям и игрушкам, но в тоже время лишними никогда не будут канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, одежда и обувь.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в отдел образования райисполкома, г. Буда-Кошелёво, ул. Горького, 3. либо по тел. 7-11-55, 7-03-70 или 7-67-14. К слову, подарки ребятам можно вручить лично.