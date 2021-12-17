В Гомеле 18 и 19 декабря пройдут благотворительные акции в помощь гомельским обществам по защите животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Студия современного танца Slam приглашает провести «Добрые выходные» вместе. В ближайшую субботу в Центре инклюзивной культуры пройдет благотворительный концерт «Во имя добра». Праздник начнется в 18.30. Развлекательная программа включает выставку-продажу, аквагрим, фотозоны, ростовые куклы и другие сюрпризы. В 19.00 вечер продолжит концертная программа от лучших артистов Гомеля. Горожан ждут выступления дуэта «БиС», музыкальной группы Galika Band, образцовой студии современного танца Slam. Специальные гости вечера — зажигательный дуэт «НеБаЯн style» и лазерное шоу Flash Light. Вход — Br3.

«Наша цель не только дать возможность горожанам провести время с пользой, но и сделать что-то ценное, общими усилиями помочь тем, кто в этом действительно нуждается», — рассказали организаторы. У каждого участника благотворительного концерта единая миссия — отлично провести вечер и поддержать тех, кто нуждается во внимании и помощи.

В воскресенье, 19 декабря, серия благотворительных мастер-классов «Доброта» от лучших хореографов города пройдет в городском центре культуры по ул.Ирининской,16. Старт ровно в полдень. Все желающие смогут попробовать себя в различных танцевальных направлениях. Расписание часовых марафонов: 12.00 — K-pop cover dance, 13.15 — hip-hop choreo, 14.30 — twerk, 15.45 — high heels, 17.00 — contemporary, 18.15 — психофизическая система оздоровления организма «Белояр». Как уточнили в студии танца Slam, не стоит переживать по поводу своей формы — все мастер-классы подходят для любого уровня подготовки.

Для тех, кто не сможет присутствовать на классах, но желает поддержать акцию, будет стоять коробка «Доброты». Здесь можно оставить корм и медикаменты для животных, а также пеленки, игрушки и деньги. Ценна любая помощь. Все собранные средства будут направлены Гомельскому обществу защиты животных «Доброта» и волонтерам движения «Подари им шанс».

«Добрая акция» проходит уже пятый год. Организаторы — студия танца Slam, Гомельский центр инклюзивной культуры и городской центр культуры.