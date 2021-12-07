Спустя полтора десятка лет, телерадиокомпания «Гомель» совместно с Рогачёвским молочно-консервным комбинатом возрождают программу «Я ищу маму!».

Впервые на экранах телепередача появилась в 2007 году. И выглядела как зарисовка-визитка о тех, кто живёт мечтой об усыновлении, была наполнена полезными советами для потенциальных родителей.

Тогда, полтора десятка лет назад, чуть больше чем за год автору и ведущей Гомельского областного телевидения Елене Троценко совместно со специалистами Национального центра усыновления и управления образования облисполкома удалось найти родителей для двух десятков (!) деток. Программа была признана лучшим проектом регионального телевидения на Национальной телевизионной премии «Телевершина».

Проблема сиротства во все времена была актуальной. И даже сейчас, когда каждый ребёнок (а особенно тот, кто в находится в сложной жизненной ситуации) в стране под особой защитой государства, а в регионе остался всего один детский дом, мечтами о новой жизни и новой семье всё ещё живут тысячи деток.

При личной заинтересованности и поддержке генерального директора Рогачёвского молочно-консервного комбината Ивана Калупахо в декабре этого года возрождается проект «Я ищу маму». Каждый месяц в эфире телеканала «Беларусь 4» Гомель» и в Сети интернет зрителей ждёт знакомство с историями четырёх деток, мечты которых каждый день связаны с надежной на обретение собственной семьи.

*На фото в приложении – момент съёмки спецвыпуска ток-шоу «Точка зрения», где дан стар второго сезона проекта «Я ищу маму». В кадре слева направо журналисты Александр Говейко, Елена Троценко и помощник генерального директора РМКК Галина Ковалёва.