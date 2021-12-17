На 106-м году жизни скончался Герой Советского Союза полковник в отставке Василий Мичурин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны.

Василий Мичурин являлся участником Советско-финской и Великой Отечественной войн.

Министерство обороны Республики Беларусь выразило соболезнования родным и близким Василия Мичурина.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — отметили в Министерстве обороны.