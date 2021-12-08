Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома проводит обучение из числа безработных, имеющих 1,2,3 группу инвалидности на базе специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» по профессиям: «Оператор ЭВМ (персональных ЭВМ)» со знанием компьютерной верстки, графики и дизайна; «Мастер по маникюру»; «Аппаратный маникюр и идеальное покрытие ногтей гель-лаком»; «Обувщик по ремонту обуви»; «Столяр»; «Исполнитель художественно-оформительных работ»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; «Сиделка».

Финансирование затрат связанных с обучения безработных осуществляется за счет управления по труду, занятости и социальной защите. Справки по телефону: 7-74-56.